Denizli Büyükşehir ’Okula Merhaba Şenliği’ düzenliyor - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir ’Okula Merhaba Şenliği’ düzenliyor

Denizli Büyükşehir ’Okula Merhaba Şenliği’ düzenliyor
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklar için dopdolu bir şenlik hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklar için dopdolu bir şenlik hazırladı. 11-13 Eylül tarihleri arasında Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilecek "Okula Merhaba Şenliği", bilimden sanata, oyundan müziğe uzanan zengin içeriğiyle miniklere unutulmaz anlar yaşatacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Okula Merhaba Şenliği", çocukları yeni eğitim-öğretim yılına eğlence ve enerji dolu bir başlangıçla uğurlamaya hazırlanıyor. Çamlık Parkı'nda 11-13 Eylül tarihleri arasında her gün 13.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.

Her yaşa hitap eden etkinlikler

Üç gün boyunca sürecek şenlik kapsamında çocuklar; bando gösterileri, eğlenceli bilim uygulamaları, karikatür ve yüz boyama atölyeleri, canlı DJ performansları, balon süslemeleri, şişme oyun grupları, ayak topu, eğlence treni, maskot gösterileri ve palyaço etkinlikleriyle keyifli vakit geçirecek. Çeşitli ikramların da yer alacağı organizasyon, ailelerin de birlikte vakit geçirebileceği renkli bir buluşma noktası olacak.

İmza günü, bilim ve karikatür bir arada

Ayrıca şenlik kapsamında, çocuk edebiyatı ve mizah alanlarında eserler veren yazar ve gülmece sanatçısı Savaş Ünlü, imza etkinliğinde çocuklarla buluşacak. Karikatür sanatının tanınmış portre karikatüristlerinden biri olan Ali Şur da şenlik kapsamında "Portre Karikatür" konu başlığıyla şenliğe renk katacak. Denizli Bilim Merkezi ile Eğlenceli Bilim Uygulamaları (STEM, Mikroskop, Bee-Bot) bilim dünyasının kapılarını aralarken, şenliğin finali 13 Eylül Pazar günü saat 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan 90's Nova Days Konseri ile yapılacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan şenliğe davet

Çocukların mutluluğunu her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm çocukları ve ailelerini bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Gözlerinin içi gülen, yarınlarımızın teminatı olan sevgili çocuklarımız için okul zili çalmadan hemen önce unutulmaz bir hatıra bırakmak istedik. Eğlencenin, bilimin, sanatın ve müziğin bir arada olacağı 'Okula Merhaba Şenliği' ile çocuklarımızın yeni eğitim yılına taze bir enerji ve neşeyle başlamasını amaçlıyoruz. 11-13 Eylül tarihleri arasında Çamlık Parkı'nda gerçekleştireceğimiz bu renkli buluşmaya tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini davet ediyor, her birine yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli Büyükşehir ’Okula Merhaba Şenliği’ düzenliyor - Son Dakika

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