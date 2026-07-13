Denizli'de 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı - Son Dakika
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Denizli'de 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

Denizli\'de 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı
13.07.2026 11:00
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Denizli'de 15 Temmuz'un 10. yılı için kurulan Anma Çadırı, fotoğraf sergileri, video gösterimleri, VR deneyimi ve interaktif alanlarla ziyaretçilerini ağırlıyor. Vali Köşger, etkinliğin millet hafızasında yer edinmeyi amaçladığını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Denizli'de kurulan Anma Çadırı, fotoğraf sergileri, video gösterimleri, sanal gerçeklik deneyimi ve interaktif alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışta konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, amaçlarının 15 Temmuz'un millet hafızasında güçlü şekilde yer edinmesini sağlamak olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Delikliçınar Meydanı'nda hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Denizli Milletvekilleri, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Köşger, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, 10. yıl etkinliklerini bu anlayış doğrultusunda farklı bir konseptle hazırladıklarını ifade etti. Vali Köşger, "Hain darbe girişiminin mahiyetinin ve ne denli sinsi bir tehdit olduğunun millet hafızasında güçlü şekilde yer edinmesini amaçlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Anma Çadırı da bu hedef doğrultusunda hazırlandı." dedi.

15 Temmuz'u diğer darbe girişimlerinden ayıran en önemli unsurun, devlet kurumlarına uzun yıllar boyunca sızan yapılanma olduğunu vurgulayan Vali Köşger, milletin o gece Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olarak anılması temennisinde bulunan Vali Köşger, konuşmasının ardından İl Müftü Vekili tarafından yapılan duanın ardından Anma Çadırı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk kez bu konseptte hazırlandığı belirtilen Anma Çadırı'nda, 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergileri, video gösterimleri, bilgilendirici içerikler, anı defteri ve ziyaretçilerin olayları farklı boyutlarıyla deneyimleyebileceği interaktif alanlar yer aldı. Hain darbe girişimi gecesini sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle canlandıran deneyim alanı da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Anma Çadırını gezen Vali Köşger, deneyim alanlarını tek tek inceleyerek VR uygulamasını denedi ve anı defterini imzaladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı - Son Dakika

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