Tarihi Akhan Kervansarayında Yörük kültürüne ev sahipliği yaptı

18.05.2026 13:48  Güncelleme: 13:49
Denizli Efeleri ve Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni yönetimini tarihi Akhan Kervansarayı'nda düzenlenen törenle tanıttı. Programda börk giydirme ve güvercin uçurma gibi geleneksel anlar yaşandı.

Denizli'de Efe ve Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Denizli Efeleri ve Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni yönetim kurulunu tarihi atmosferiyle dikkat çeken Akhan Kervansarayında tanıttı.

Selçuklu döneminden günümüze uzanan tarihi han içine kıl çadırda kuruldu. Denizli Efeleri ve Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muslu Canlı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Emre Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sadece dernek değil, gönül birliği kurduk"

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Muslu Canlı, Efe ruhunun cesaretini ve Yörük kültürünün özgürlük anlayışını yaşatmak amacıyla Nisan 2022'de kurulan derneğin kısa sürede geniş bir gönül hareketine dönüştüğünü söyledi. Canlı, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek "Bugün burada sadece bir derneğin tanıtımı için değil; köklerimizi hatırlamak, kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe güçlü bir miras bırakmak için bir aradayız. Efe demek cesaret demektir, adalet demektir. Yörük demek özgürlük, paylaşım ve dayanışma demektir. Bizler bu iki büyük değeri bir araya getirerek yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda güçlü bir gönül birliği oluşturmayı hedefliyoruz." Dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin kültürü, o milletin kalbidir" sözünü hatırlatan Canlı, amaçlarının Yörük kültürünü tanıtmak, genç nesillere aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Tarihi mekanda tarih bilinci

Programda konuşan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise Denizli'nin Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Akhan Kervansarayı'nın Selçuklu mirasının en önemli eserlerinden biri olduğunu belirten Tok, Denizli'nin fethi, Milli Mücadele dönemi ve Yörük kültürünün tarihsel süreçteki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Denizli'nin 1070'li yıllardan itibaren Türk yurdu haline geldiğini ifade eden Tok, Milli Mücadele döneminde Denizli halkının gösterdiği direnişin yeterince anlatılamadığını söyledi. Tok, "Bu toprakların ruhunda mücadele, bağımsızlık ve dayanışma vardır. Denizli'nin kahramanlık hikayeleri daha fazla anlatılmalı" dedi.

Kaymakam Demir'den Yörük Kültürü vurgusu

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir de konuşmasında Yörük ve Türkmen kültürünün Anadolu'nun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, Akhan Kervansarayı'nın kültürel çalışmalar açısından önemli bir merkez haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Demir, "Burası Yörük-Türkmen kültürünün merkezi olmalı. Üniversitelerin araştırma merkezleriyle iş birliği yapılmalı. Bu kültür yaşatıldıkça geçmişle gelecek arasındaki bağ da güçlenecektir" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu tanıtıldı

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Muslu Canlı tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri tek tek tanıtıldı. Yönetimde eğitimcilerden esnafa, muhtarlardan emeklilere kadar toplumun farklı kesimlerinden isimlerin yer alması dikkat çekti. Derneğin bilim ve danışma kurulunda ise Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden akademisyenlerin bulunması, kültürel çalışmaların bilimsel altyapıyla destekleneceği mesajını verdi.

Börk giydirildi, güvercinler uçuruldu

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Prof. Dr. Turgut Tok'un, Dernek Başkanı Muslu Canlı'ya Börk kıyafeti giydirmesi oldu. Geleneksel kıyafetin giydirilmesinin ardından gökyüzüne güvercinler bırakıldı. Bu anlamlı anlar davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Tören sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafı geceye damga vururken, ardından düzenlenen müzik dinletisinde Ege ve Yörük yöresine ait türküler seslendirildi. Katılımcılar zaman zaman türkülere eşlik ederek kültürel şölenin coşkusunu yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

