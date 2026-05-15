Bisiklet tutkunları pedallar 19 Mayıs için çevrilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği "Umuda Pedal Çevir" Bisiklet Şenliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinden bisiklet tutkunlarını Denizli'de buluşturacak. Vatandaşların da katılımına açık olarak gerçekleştirilecek şenlikte, 19 Mayıs coşkusu Çamlık Kent Ormanı'nda hep birlikte yaşanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenecek "Umuda Pedal Çevir" Bisiklet Şenliği ile yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek. Denizli'nin yanı sıra farklı şehirlerden gelecek bisiklet gruplarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, spor ve bayram coşkusu aynı parkurda buluşacak.

Şenliğin açılışı 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek kortej yürüyüşüyle yapılacak. Saat 17.00'de Bayramyeri Meydanı'nda başlayacak kortej, Delikliçınar Meydanı'nda sona erecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen kortejde, bisiklet toplulukları 19 Mayıs ruhunu kent merkezine taşıyacak.

Geçtiğimiz yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen "Umuda Pedal Çevir" Bisiklet Şenliği ise 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Çamlık Kent Ormanı'nda gerçekleşecek. Vatandaşlara da açık olan şenlikte pedal çevirecek katılımcılar, hem spor yapacak hem de birlik ve beraberlik atmosferini yaşayacak. Şenliğe Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'den çok sayıda bisiklet grubu ile vatandaşın katılması bekleniyor. - DENİZLİ