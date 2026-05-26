Denizli Valisi Köşger'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Valisi Köşger'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu

Denizli Valisi Köşger\'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu
26.05.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaparak, Türkiye'nin zulüm ve fitneye karşı kararlılıkla duracağını belirtti. Savaşların sona ermesi temennisinde bulunan Köşger, sürücülere trafik uyarısında da bulundu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü fitne ve zulmün karşısında kararlılıkla duracağını belirterek, "Devletimiz, köklü tarihinden ve aziz milletimizin iradesinden aldığı güçle daima mazlumun hamisi, adaletin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çeken Vali Köşger, bayramın tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni etti. Bayramların gönüller arasında muhabbet köprüleri kurduğunu ifade eden Vali Köşger, "Bugün milletçe, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin huzur ve mutluluğunu idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan, bu müstesna günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmesini ve toplumsal dayanışma ruhumuzu daim kılmasını niyaz ediyoruz. Kurban Bayramımızı, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan müstesna bir zaman dilimi olarak değerlendirmeli, bayramın manevi iklimini hayatımızın her alanına yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Savaşların ve insani acıların son bulmasını temenni ediyorum"

Dünya genelinde yaşanan acıların son bulması temennisinde bulunan Vali Köşger, şer odaklarına karşı da kararlılık mesajı verdi. Köşger, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu mübarek bayramın, gönül coğrafyamızda umutların yeniden filizlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun kuvvetlenmesine, savaşların, gözyaşının ve insani acıların son bulmasına vesile olmasını diliyor; insanlığın vicdan, adalet ve merhamet ekseninde ortak bir bilinç etrafında buluşmasını temenni ediyorum. Milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği ile İslam aleminin kadim kardeşlik bağlarını hedef alan tüm şer ve ihanet odakları şunu açıkça bilmelidir ki: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü tarihinden, medeniyet birikiminden ve aziz milletimizin iradesinden aldığı güçle daima mazlumun hamisi, adaletin teminatı olmaya devam edecek, her türlü zulüm, fitne ve haksızlığın karşısında kararlılıkla durarak milli birlik ve beraberlik şuuruyla istikbaline emin ve güçlü adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir."

Vali Köşger yola çıkacak sürücülere uyarıda bulundu

Mesajının son bölümünde kurban ibadetlerinin kabul olmasını dileyen ve bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan vatandaşları trafik kuralları konusunda uyaran Vali Köşger, "Bu duygu ve düşüncelerle, kurban ibadetlerimizin Cenab-ı Hak katında makbul olmasını temenni ediyor, aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, kıymetli mesai arkadaşlarımın, değerli Denizlili hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayram tatili münasebetiyle seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini önemle hatırlatıyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" İfadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Yavuz Selim Köşger, Denizli Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli Valisi Köşger'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:37:34. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Valisi Köşger'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.