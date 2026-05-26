Denizli Valisi Köşger\'den bayramda birlik ve dayanışma vurgusu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü fitne ve zulmün karşısında kararlılıkla duracağını belirterek, "Devletimiz, köklü tarihinden ve aziz milletimizin iradesinden aldığı güçle daima mazlumun hamisi, adaletin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çeken Vali Köşger, bayramın tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni etti. Bayramların gönüller arasında muhabbet köprüleri kurduğunu ifade eden Vali Köşger, "Bugün milletçe, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin huzur ve mutluluğunu idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan, bu müstesna günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmesini ve toplumsal dayanışma ruhumuzu daim kılmasını niyaz ediyoruz. Kurban Bayramımızı, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan müstesna bir zaman dilimi olarak değerlendirmeli, bayramın manevi iklimini hayatımızın her alanına yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Savaşların ve insani acıların son bulmasını temenni ediyorum"

Dünya genelinde yaşanan acıların son bulması temennisinde bulunan Vali Köşger, şer odaklarına karşı da kararlılık mesajı verdi. Köşger, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu mübarek bayramın, gönül coğrafyamızda umutların yeniden filizlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun kuvvetlenmesine, savaşların, gözyaşının ve insani acıların son bulmasına vesile olmasını diliyor; insanlığın vicdan, adalet ve merhamet ekseninde ortak bir bilinç etrafında buluşmasını temenni ediyorum. Milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği ile İslam aleminin kadim kardeşlik bağlarını hedef alan tüm şer ve ihanet odakları şunu açıkça bilmelidir ki: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü tarihinden, medeniyet birikiminden ve aziz milletimizin iradesinden aldığı güçle daima mazlumun hamisi, adaletin teminatı olmaya devam edecek, her türlü zulüm, fitne ve haksızlığın karşısında kararlılıkla durarak milli birlik ve beraberlik şuuruyla istikbaline emin ve güçlü adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir."

Vali Köşger yola çıkacak sürücülere uyarıda bulundu

Mesajının son bölümünde kurban ibadetlerinin kabul olmasını dileyen ve bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan vatandaşları trafik kuralları konusunda uyaran Vali Köşger, "Bu duygu ve düşüncelerle, kurban ibadetlerimizin Cenab-ı Hak katında makbul olmasını temenni ediyor, aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, kıymetli mesai arkadaşlarımın, değerli Denizlili hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayram tatili münasebetiyle seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini önemle hatırlatıyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" İfadelerini kullandı. - DENİZLİ