Denizlililer vefa gecesinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizlililer vefa gecesinde buluştu

Denizlililer vefa gecesinde buluştu
04.05.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Sanat Şehri Denizli" vizyonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin kültürel hayatına yön vermeye devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Sanat Şehri Denizli" vizyonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin kültürel hayatına yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, özgün müziğin usta ismi Edip Akbayram, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen konserle anıldı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen anma konserine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği anma gecesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası sahne aldı. Şef Orhan Dikici yönetimindeki orkestraya, solistler Nihal Salda ve Hakan Eyiden eşlik etti.

Usta sanatçı eserleriyle anıldı

Gecede, Edip Akbayram'ın "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hasretinle Yandı Gönlüm" gibi Türk müziğine damga vurmuş eserleri seslendirildi. Salonu hınca hınç dolduran Denizlililer, sanatçıların performansına hep bir ağızdan eşlik ederek duygusal anlar yaşadı. Sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı gecede, Denizli halkı usta sanatçıya olan vefasını bir kez daha gösterdi.

Marım: "Sanatın ışığıyla yürümeye devam edeceğiz"

Gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara plaket takdim eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, "Edip Akbayram gibi değerler, sadece şarkılarıyla değil, duruşlarıyla da halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi sanatın merkezi yapmaya ve sanatçılarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizlililer vefa gecesinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:03:20. #7.13#
SON DAKİKA: Denizlililer vefa gecesinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.