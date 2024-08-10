Depremzede Kahramanmaraş'ta Geleneksel Ağustos Fuarı Yeniden Açıldı

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Depremzede Kahramanmaraş'ta geleneksel Ağustos fuarı 20 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin yaraları hızla sarılırken kabusun travmalarını atlatıp şehrin moral motivasyonu ve rehabilitasyonu açısından önemli olan geleneksel Ağustos Fuarı 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı, uzun bir aranın ardından yeniden 7'den 70'e vatandaşlarla buluştu. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde resmi açılış programının ardından müziğin sevilen ismi Kıraç, hemşerileriyle bir araya geldi.

Yaşanan depremler sonrasında büyük yara alan ve moral motivasyon anlamında olumsuz etkilenen Kahramanmaraş, uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı.

Kahramanmaraş'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan fuarın resmi açılışı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolünün de katıldığı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Fuarda tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler yerini aldı.

Fuar alanında kurulan toplam 170 stantta tarhana, sucuk, dondurma, Maraş biberi ve paça gibi Kahramanmaraş'ın gastronomisinde önemli yere sahip olan lezzetlerin yanı sıra yemeni, sim sırma, bakır ve oymacılık gibi el sanatları da yerini aldı.

Alanda modern ekipmanların yer aldığı lunaparkın yanı sıra at biniciliği, okçuluk, halat çekme, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar da çocuklarla buluştu.

Geçmiş dönemlerde düzenlenen Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'na katılanlar tekrar hatıralarını tazeleme imkanı bulurken ilk kez Ağustos Fuarı'na katılanlar ise yeni hatıra biriktiriyor.

Resmi açılış programının ardından Rock müziğin sevilen ismi Kıraç, hemşerileriyle bir araya geldi. Fuar alanında düzenlenen konserde Kıraç, sevilen parçaları Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverler telefon ışıkları ve alkışlarla Kıraç'a eşlik ederek geceye renk kattı.

Fuarın Kahramanmaraş için önemine değinen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel: "Kahramanmaraşlılar olarak bizim için çok önemli bir etkinlik. 20 yıl sonra Geleneksel Ağustos Fuarı'nı bugün yeniden açtık. Gerçekten vatandaşlarımızın ilgisi son derece fazla. Bizim yaş gruplarımızın özlediği, daha gençlerin ise merakla beklediği bir fuar. 6 Şubat depremlerinin ardından moral ve motivasyona ihtiyacı olan bir şehiriz. Konserleriyle, alışveriş alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, açık hava sinemalarıyla önemli bir fuar olduğuna inanıyorum. Esnafımız için de önemli bir fuar. Esnaflarımıza da can suyu olacaktır. Hem Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi hem de bölge şehirden vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz" dedi.

Hemşerileri ile bir araya gelen Kıraç: "Tekrar geldik Maraş'ımıza, çok mutluyum. Gelir gelmez kendi mahalleme uğradım. Akrabaları ziyaret ettikten sonra konser alanına geldik. Kahramanmaraş, depremden sonra toparlanmaya çalışıyor. Şehrimizi biraz da toparlanmış gördüm. Çalışmalar hızla ilerliyor. Ama Maraşlının morali yüksektir zaten. Büyük felaketlerden hep güçlü çıkar. Öyle gördüm umarım bu konserle birlikte daha da moralleniriz. İnsanlarımıza tekrar mutluluk veririz" diye konuştu.

21 gün sürecek fuarda 14 konser, 5 açık hava sineması, 5 çocuk tiyatrosu, Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahane Pazar, Sıra Gecesi, sahne gösterileri, lunapark, deneyim alanları, geleneksel Maraş oyunları ve alışveriş alanları katılımcılarla buluşacak.

Vatandaşların Geleneksel Ağustos Fuarı'na kolay ulaşım sağlaması için fuar süresince her gün Büyükşehir Belediyesi ve KAFUM arasında 30 dakikalık aralıklarla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

(HLL-FKE-

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