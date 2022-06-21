Deveciler Hanı'nda defile - Son Dakika
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Deveciler Hanı'nda defile

21.06.2022 08:33

Deveciler Hanında defile Tokat Deveciler Hanı "Seyrüsefer Danişmend-900 Yıllık Yolculuk" isimli defileye ev sahipliği yaptı.

Deveciler Hanında defile

TOKAT - Tokat Deveciler Hanı "Seyrüsefer Danişmend-900 Yıllık Yolculuk" isimli defileye ev sahipliği yaptı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Danişmendli Beyliği'nin Tarihi Eserlere Yansıması" tema çalışmaları görücüye çıktı. 2 yıllık araştırma, tasarım ve üretim süreçleri ile hazırlanan Görsel Sanatlar ve Nakış atölyelerinde hazırlanan eserler sergisi ilgi gördü. Serginin ardından "Seyrüsefer Danişmend - 900 Yıllık Yolculuk" isimli defile yapıldı. Defilede Anadolu'nun geleneksel kıyafetleri görücüye çıktı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 21 kıyafet, defile ile davetlilerin beğenisine sunuldu. Tarihi mekanda düzenlenen defile ilgi gördü. Ay yıldız işlemeli elbise izleyenlerden büyük alkış aldı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Aslı Gül, 6 aylık AR-GE çalışmasının ardından kıyafetlerin atölyelerde dikildiğini kaydetti. 2 yılık bir çalışmanın sonrasında kıyafetlerin görücüye çıktığını belirten Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, geçmişten günümüze kadim şehir Tokat'ın var olan kıyafetlerinin modernize edilerek günümüze uyarlandığını belirtti. Usta öğreticilerin yoğun emekleri ile kıyafetlerin ortaya çıktığını ifade eden Müdür Ağar, "Tarihi mekanda bu defileyi sunma şansına sahip olduk. Her motif her çalışma ayrı bir değer, öneme sahip. 900 adımda 900 yıllık tarihe sahip Tokat'ımızda böyle bir günü yaşamaktan mutlu olduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Deveciler Hanı'nda defile - Son Dakika

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