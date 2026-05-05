Kayseri'nin Develi ilçesinde ilk defa 70'li yıllarda mehter takımını kuran Develi İmam Hatip Okulu, mehter takımını yeniden kurdu.

1967 yılında eğitim hayatına başlayan Develi İmam Hatip Okulu tarafından 1970'li yıllarda kurulan ilk mehter takımı, bir süre sonra kapandı. 2026 yılında Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Gen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Osman Şekerci, okul mehter takımını yeniden kurmayı başardı.

Yeniden kurulan mehter takımının 29 Mayıs Fetih Haftası'nda konserlerine başlaması bekleniyor. - KAYSERİ