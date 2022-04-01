Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor - Son Dakika
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Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor

01.04.2022 17:59
Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "1 Nisan itibarıyla devlet opera ve balemiz eski sistemine dönüyor ve büyük ölçekteki eserlerimize ve performanslarımıza dönüyoruz" dedi.

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "1 Nisan itibarıyla devlet opera ve balemiz eski sistemine dönüyor ve büyük ölçekteki eserlerimize ve performanslarımıza dönüyoruz" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, düzenlediği basın toplantısında bu yıl gerçekleşmesi planlanan Aspendos, Efes, İstanbul, Bodrum, Gaziantep Uluslararası Festivalleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum Kaleiçi etkinlikleri, Trabzon Opera ve Bale Günleri'nde yer alacak eser ve temsillerinin tarihlerini açıkladı. Karahan, pandeminin opera sanatını da derinden etkilediğini; ancak bu süreçte izleyicilerden uzak kalmak istemediklerini belirtti. Karahan, sanatçının ekmeği ve suyunun alkış olduğunu, onlarla beslendiğini kaydederek "Alınan tedbirler gereği yarım kapasiteyle programlarımıza devam ettik. Artık gelinen noktada 1 Nisan itibarıyla devlet opera ve balemiz eski sistemine dönüyor ve büyük ölçekteki eserlerimize ve performanslarımıza dönüyoruz. İzleyicilerimizi de bu temsillerimize bekliyoruz. 2022 festivallerini tam kapsamlı olarak gerçekleştireceğiz. Bu sene her şey yolunda giderse Efes ve İstanbul Opera Festivalini Haliç'te düzenlemeyi düşünüyoruz. Haliç Kongre Merkezinin bahçe kısmına sandalyeler ve sahne kuracağız. Gelecek sene sahneyi Haliç'in üzerine, denizin üzerine kurmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

TOSCA OPERASI SAHNELENECEKKarahan, sezonun en heyecan verici işinin Puccini'nin Tosca Operasının sahnelenmesi olacağını söyleyerek, operanın 27 Nisan'da sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Karahan, Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un fotoğrafının Tosca Operası'nın afişi olduğunu kaydederek, operada rol alacak sanatçıları tanıttı. Karahan, afişte 17 yaşındaki hali yer alan Semiha Berksoy'un ilk kadın opera sanatçısı olduğunu belirterek, "Tosca Operası büyük Atatürk'ün en sevdiği opera. Cavaradossi'nin 'e Lucevan le stelle' Atatürk'ün en sevdiği opera aryası. Bu nedenle 27 Nisan'da yapacağımız Tosca prömiyerinin manevi değeri var. Semiha Berksoy'un kızı hocaların hocası Zeliha Berksoy sahneye koyacak. Zeliha Hocamız operaya girdiğinden beri büyük bir heyecan var. Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuğba Mankal, Mario Cavarodossi'ye ise Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş hayat verecek" dedi.

Tosca Operasının yönetmeni Zeliha Berksoy, 55 yıllık tiyatro hayatında Tosca Operasını sahneye koymanın kendisi için büyük bir çalışma olduğunu kaydederek "Bu kadar güzel sanatçılarla çalışmak beni çok heyecanlandırıyordu. İçim içime sığmıyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Tosca, opera tarihimizde başka bir yere ait" ifadelerini kullandı.


Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor
Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor
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Murat Karahan, Nisan, Opera, Efes, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor - Son Dakika


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