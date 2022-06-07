Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor - Son Dakika
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Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor

07.06.2022 15:12

Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Nevin Tahtacı, Tosya kültürüne katkı sağlayan el emeği ve göz nuru minyatür bebek sergisini açtı.

Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Nevin Tahtacı, Tosya kültürüne katkı sağlayan el emeği ve göz nuru minyatür bebek sergisini açtı.

Belediye Düğün Salonundaki serginin açılışına Tosya Kaymakam Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Devlet sanatçısı Nevin Tahtacı, "Kültürümüzü özellikle Tosya örf ve adetlerini üretimini gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için minyatür bebeklerle bu sergiyi açtım. Ben elimden geldiği kadar bu sanatı yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım. Tosya'nın bıçkısını, telasını, kese ve kuşağını özellikle Tosya pirincini tanıtmak için minyatür bebeklerle canlandırmaya çalışıyorum" dedi.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler, sergi alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor
Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor
Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor
Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor

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Kaynak: İHA

Kültür Bakanlığı, Kastamonu, Tosya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor - Son Dakika

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