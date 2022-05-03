Devlet Tiyatroları 12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları 12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

03.05.2022 11:31
Devlet Tiyatroları 12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festival 17-28 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda perde açacak.

Sanatın ortak rengini seyirciyle buluşturacak festivalde, Türkiye'den 7, yurt dışından 3 olmak üzere 10 oyun sahnelenecek.

Festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri", İstanbul Tiyatrosu "Profesyonel", Kosova Sanat Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün", Antalya Devlet Tiyatrosu "Tersine Dünya", İtalya Koreja Tiyatrosu "Heroides-Kadın Kahramanların Aşk Mektupları", İzmir Devlet Tiyatrosu "Oyuncu- Ben Feuerbach", Gürcistan Iliauni Tiyatrosu "Marat/Sade", Ankara Devlet Tiyatrosu "Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sersemler Evi" ve Konya Devlet Tiyatrosu "Işıltılı Haşerat" adlı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Cimri" oyunu ile 17 Mayıs saat 20.00'da başlayacak festivalde, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli de "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı" atölyesini küçük sanatseverlerle buluşturacak.

Festival oyunları biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Tiyatro gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları 12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika


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