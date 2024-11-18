Dişi Atmacalar AVM'de Güzellik Yarışmasında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dişi Atmacalar AVM'de Güzellik Yarışmasında

Rize'de dişi atmacaların katıldığı güzellik yarışması AVM'de düzenlendi, 23 atmaca yarıştı.

18.11.2024 23:43
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Dişi atmacalar AVM'de kendileri için düzenlenen güzellik yarışmasında boy gösterdi

RİZE - Rize'de düzenlenen organizasyonla dişi atmacalar bir alışveriş merkezinde kendileri için düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı.

AVM'de düzenlenen 'Atmaca güzellik yarışmasında' Rize ve Artvin'den gelen toplamda 23 atmaca 4 grupta yarıştı. Genel itibariyle atmacalarda güzel olan ve yarışmaya katılmaya hak kazananlar dişilerdir. Hal böyle olunca güzellik yarışmasına katıldıkları yerinde bir AVM olması insanların gülümsemesine ve esprilerine konu oldu. "Atmacam dişi olduğu için AVM'ye geldik" diyen sahipleri atmacalarını güzellikte kıyasıya yarıştırdı.

Yarışmanın organizasyon ayağını üstlenen Salih Navdar, Rize ve çevre ilçelerinden gelen yarışmacıların 4 kategoride yarıştığını ifade ederek "AVM'ye gelen misafirlerimiz bu kültürü öğrensin istedik. Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, Çayeli, Ardeşen, Pazar ve Rize merkezden 23 tane katılımcı var. Güzellik yarışmasına 4 kategoride yarışacaklar. Sağ olsunlar ilgi gösterdiler, geldiler" ifadelerini kullandı.

Atmacacılık kültürünün bir sevda olduğuna değinen Mustafa Memoğlu ise "Geçmişten beri süregelen bir kültür, gelenek. Eskiden et için yapılırdı. Çay yokken tütün vardı ve bizim dedelerimiz büyüklerimiz Bafra'ya tütün dizmeye giderlerdi. Batum'a çalışmaya giderlerdi. O yokluk zamanlarında elektrik yoktu. Toprak küplerle bıldırcın yakalar, yaşlılarımız kışlık et ihtiyacını karşılardı. Asıl temel bu. Şimdi ise burada bir yarışma düzenleniyor. Şimdi gençlerde bir duruştur Atmaca, bir sevdadır. Farklı farklı türleri var. Dünyada vahşi bir hayvan ama bunu siz evcilleştirseniz öyle olmaz. Şimdi o vahşi hayvanlar, o yırtıcı kuşlar AVM'de. Siz bunu evcilleştirin, siz evde sakladığınız tavuğa el süremezsiniz ama bunu biz çağırdığımız zaman doğada elimize gelip konuyor. O kadar erkenden evcilleşiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dişi Atmacalar AVM'de Güzellik Yarışmasında - Son Dakika

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