Diyarbakır Çermik'te Kur'an kursu öğrencileri gezi programına katıldı
Diyarbakır Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı İkbal Kur'an kursu öğrencileri için Diyarbakır'da gezi programı düzenlendi. Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen gezide öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu; program sonunda onlara giyim yardımı ve hediyeler verildi.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı İkbal Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Diyarbakır'da gezi programı düzenlendi.
Diyarbakır Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi Kadın Kolları işbirliği ile düzenlenen gezide, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanları gezildi. Program sonunda öğrencilere giyim yardımı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: İHA
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