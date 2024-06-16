Diyarbakır'da Bayram Sabahı Mezarlıklara Akın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da Bayram Sabahı Mezarlıklara Akın

Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını mezarları başında ziyaret etti. Yeniköy Asri Mezarlığı'nda duygulu anlar yaşandı.

16.06.2024 10:10
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Diyarbakır'da bayram sabahı vatandaşlar mezarlıklara akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kurban Bayramı münasebetiyle namazdan hemen sonra vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını mezarları başında ziyaret etti.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı sonrası merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na giden vatandalar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Duygulu anların yaşandığı mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlar yanlarında getirdikleri sularla mezarlıkta bulunan çiçekleri suladı.

Babası Dengbej Seyithan Boyacı'yı mezarı başında ziyaret eden Recep Şimşek, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelerek vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Ruhlarına fatiha okuyup dua ettik. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Bayram Sabahı Mezarlıklara Akın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Bayram Sabahı Mezarlıklara Akın - Son Dakika
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