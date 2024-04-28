Diyarbakır'da seçim nedeniyle ertelenen 'Paskalya bayramı' kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da seçim nedeniyle ertelenen 'Paskalya bayramı' kutlandı

Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle ertelenen Paskalya bayramı ayini gerçekleştirildi. Ayini izleyen konuklara çörek ve boyalı yumurta dağıtıldı.

28.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Diyarbakır'da seçim nedeniyle ertelenen 'Paskalya bayramı' kutlandı

DİYARBAKIR - Ermeni cemaatinin Ortadoğu'daki en büyük kilisesi olan Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle ertelenen Paskalya bayramı ayini gerçekleştirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedenliyle Diyarbakır'daki Paskalya bayramı ertelenmişti. Bugüne ertelenen ayin, merkez Sur ilçesindeki Surp Gragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlendi.

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, bugün Ermeni dünyasının paskalya bayramı olduğunu, normalde bayramın bu sene 31 Mart'ta olduğunu söyledi.

Seçimden dolayı Diyarbakır bayramını bugüne ertelediklerini belirten Ohanyan, "Onun için bugün kutluyoruz. İyi, çok güzel geçiyor. Bizim bayram Diyarbakır'da her zaman ilgiyle izlenir. Bütün halklar bizimle beraber oluyor. Müslüman olan, Hristiyan olan, diğer Hristiyan alemi herkes gelir. Kalabalık bir katılımla, coşkuyla kutluyoruz. Nerses Başkanlığından İstanbul'dan Patrikhanenin görevlendirdiği din adamları geldi. Dolayısıyla ayini onlar yönetmiş oluyorlar. Bizim burada din adamı olmadığı için her zaman İstanbul'dan gelip böyle günlerimizi yaparız" dedi.

Ayini izleyen Nihayet Karaaslan, arkadaşlarıyla birlikte bugün Ermenilerin paskalya bayramına eşlik etmek istediklerini ifade ederek, "Bizde merak ediyorduk, daha öncede gelmiştik, ama tören ve ayine ilk defa geliyoruz" şeklinde konuştu.

Rahime Karakaş ise, buraya paskalya yortusu için geldiğini dile getirerek, "Babam da Ermeni'ydi. Eğlenceli, barışın güzelliğin paylaşımın olduğu bir bayramdır paskalya" ifadelerini kullandı.

Ayinin ardından konuklara çörek ve boyalı yumurta dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da seçim nedeniyle ertelenen 'Paskalya bayramı' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da seçim nedeniyle ertelenen 'Paskalya bayramı' kutlandı - Son Dakika
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