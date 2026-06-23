Doğada Sanat Etkinliği Düzce\'de

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından Korugöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Doğada Sanat Etkinliği", öğrencileri doğanın eşsiz atmosferinde sanatla buluşturdu.

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından organize edilen "Doğada Sanat Etkinliği", Korugöl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Doğanın içinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sanatsal çalışmalar yaparak hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, eğitim süreçlerinin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Özer, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlik, öğrencilerin doğa ve sanatla iç içe keyifli bir gün geçirmesiyle sona erdi. - DÜZCE