Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek minik mehteran takımı etkinliklere renk katıyor

Çoğunluğu kız çocuklarından oluşan minik mehteran takımı izleyenleri hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Ergezen Ortaokulu tarafından kurulan Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek minik mehteran takımı etkinliklere renk katıyor.

Ergezen Ortaokulu'na 4 yıl önce atanan müzik öğretmeni Serhat Epsoylu'nun önerisi üzerine Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle kurulan 'Minik Mehteran Takımı' 3 yıldır birçok etkinlikte sahne alıyor. Çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan minik mehteranlar özellikle resmi program ve etkinliklerde çaldıkları marşlarla izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Ahlat'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep gören 'Minik Mehteran Takımı' imkanlar dahilinde sahne alarak etkinliklere renk ve heyecan katıyor.

"Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızı minik mehter takımıyla karşılamak istiyoruz"

Ergezen Ortaokulu Müdürü Mesut Adıyaman, minik mehteran takımının Doğu Anadolu'nun ilk çocuk mehteran takımı olma özelliğini taşıdığını söyledi. Adıyaman, "Minik mehteran takımımız 3 yıl önce kuruldu. 4 yıl önce okulumuza yeni atanan müzik öğretmenimiz Serhat Epsoylu yanıma gelerek Ahlat tarihi bir yer, Ahlat'ın tarihine yakışır bir mehter takımı çocuklardan oluşturabilir miyiz diye teklifte bulundu. Bizde kendisinin talebi doğrultusunda ilçe kaymakamlığımızla ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerekli görüşmeleri yaptık, gerekli katkıları alarak takımımızı kurduk. 22 kişilik ekip yaklaşık 3 yıldır Ahlat'taki ve ilçe dışındaki etkinliklere gitmektedir. Bu mehteran takımı aynı zamanda Doğu Anadolu'nun aynı zamanda ilk çocuk mehteran takımı olma özelliğini taşıyor. Bunun içinde ayrıca gururluyuz. Öğrencilerimize tarih şuurunu vermek. Ceddimizin, neslimizin nereden geldiği, bu ülkenin bize nasıl bırakıldığını, vatan, millet, bayrak aşkını çocuklara daha iyi nasıl yerleştirebiliriz amacını taşımaktadır. Bunda da büyük başarı elde ettiğimize inanıyorum. Her yıl malum Ahlat'ta, Malazgit Zaferi etkinlikleri ile Ahlat şenlikleri birleştirildi. Her yıl Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı ziyaret etmektedir. Bizde takımımızı Cumhurbaşkanımıza hazırlıyoruz. İnşallah Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızı da bu mehter takımıyla karşılamak isteriz" dedi.

"Ahlat'a yakışır bir mehter takımı kurduk"

Minik Mehteran takımını kuran müzik öğretmeni Serhat Epsoylu'da, "Yaklaşık 4 yıl önce buraya atandım. Atandığımda da ilk işim okul müdürüme giderek bir mehter takımı kurmak istiyorum dedim. Ahlat'a güzel bir mehter takımı yakışır dedim. Sağolsunlar gerek ilçe kaymakamımızın, ilçe milli eğitim müdürümüzün ve okul müdürümüzün katkılarıyla Ahlat'a yakışır bir mehter takımı kurmak nasip oldu. Yaklaşık 22 kişilik ekibimizle birlikte 2-3 haftalık bir eğitim alındıktan sonra gösterilerimize başladık. Şuan il içi ve il dışı birçok programa çağrılıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Buradaki amacımız çocuklarla oluşturduğumuz mehter takımının özellikle kız öğrencilerden seçmemin sebebi kızlarında bu işi yapıyor olduğunu gösterebilmek. Gerçekten kızlarda bu işi yapabiliyor. Onlarda gerçekten severek bu işi yapıyorlar ve o ruhu veriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik mehteranlar ise, mehteran takımında oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan öğretmenlerine, okul müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve Ahlat Kaymakamlığı'na teşekkür ettiklerini ifade ettiler.