Doğu Karadeniz yaylalarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğu Karadeniz yaylalarında hareketlilik başladı

Doğu Karadeniz yaylalarında hareketlilik başladı

Trabzon'un Düzköy ilçesine 18 kilometre mesafedeki Hırsafa Yaylası'na çıkan besiciler, yayla sezonunu açtı. Çobanlar, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüleriyle yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek yaylaya ulaşıyor. Yaylaya göç eden aileler, ot biçme, gübreleme ve evlerdeki eksiklikleri giderme çalışmalarına başladı. Yaylada bulunan yapay gölet, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

10.05.2024 14:43
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Doğu Karadeniz yaylalarında havanın ısınmasıyla hareketlilik başladı.

Trabzon'un Düzköy ilçesine 18 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Hırsafa Yaylası'na genellikle küçükbaş hayvanlarıyla çıkan besiciler, yaklaşık 4 ay sürecek yayla sezonunu açtı.

Genellikle baba mesleklerini devam ettiren çobanlar, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüleriyle yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek yaylaya ulaşıyor.

Yaklaşık 50 yıldır yaylaya yılın bu aylarında göçen Ali Yılmaz, AA muhabirine, ailesiyle ilk olarak ekim yapacakları alanlarda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ot biçme ve gübreleme çalışmalarının yanı sıra evlerdeki eksiklikleri giderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Lahana, mısır ve patates ekeceğiz. Ekim sonuna kadar kalacağız. Vakfıkebir ilçesinde yaşıyoruz ama yazın sıcak oluyor. Yayla güzel oluyor. Burada hava güzel ve zamanı olan durabiliyor." dedi.

Yapay gölet de bulunan yaylaya yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, misafirlerin özellikle yazın bölgede güzel zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Doğu Karadeniz yaylalarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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