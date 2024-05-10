Doğu Karadeniz yaylalarında hareketlilik başladı

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Doğu Karadeniz yaylalarında havanın ısınmasıyla hareketlilik başladı.

Trabzon'un Düzköy ilçesine 18 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Hırsafa Yaylası'na genellikle küçükbaş hayvanlarıyla çıkan besiciler, yaklaşık 4 ay sürecek yayla sezonunu açtı.

Genellikle baba mesleklerini devam ettiren çobanlar, yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüleriyle yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek yaylaya ulaşıyor.

Yaklaşık 50 yıldır yaylaya yılın bu aylarında göçen Ali Yılmaz, AA muhabirine, ailesiyle ilk olarak ekim yapacakları alanlarda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ot biçme ve gübreleme çalışmalarının yanı sıra evlerdeki eksiklikleri giderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Lahana, mısır ve patates ekeceğiz. Ekim sonuna kadar kalacağız. Vakfıkebir ilçesinde yaşıyoruz ama yazın sıcak oluyor. Yayla güzel oluyor. Burada hava güzel ve zamanı olan durabiliyor." dedi.

Yapay gölet de bulunan yaylaya yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, misafirlerin özellikle yazın bölgede güzel zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.