Dörtyol'da kitap fuarı açıldı - Son Dakika

Dörtyol'da kitap fuarı açıldı

Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına, 50 yayınevi ve 30 yazar katılım gösteriyor.

Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına, 50 yayınevi ve 30 yazar katılım gösteriyor. Karahasan Paşa Ortaokulu spor salonunda açılan fuar, öğrenciler ve aileleri tarafından ziyaret ediliyor. Vatandaşların da ilgi gösterdiği fuar, yazarlar ile okuyucuları bir araya getiriyor. Fuarı ziyaret edenlerden Eylül Ekiz, AA muhabirine, ilçede ilk kez kitap fuarına katıldığını belirterek, çeşitli yayınevlerinin kitaplarını inceleme imkanı bulduğunu ifade etti. Fuar, 14 Kasım'a kadar açık kalacak.

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