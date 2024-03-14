Down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı\'nın dördüncü sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Kültür Sanat

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, kadrajına yansıyan fotoğraflardan oluşan dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi.

Ailesinin de desteğiyle, eğitim ve pratikle yeteneklerini ilerleten Madaslı, bugüne kadar özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üç sergi düzenledi.

Dördüncü sergisini 16 Mart'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu'nda açacak olan Madaslı, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Sergi, 16 Mart'tan itibaren sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ve heyecanlı olduğu belirtti.

Fotoğraf eğitmeni ve fotoğraf sanatçısı Delibay da Volkan'la 6 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Madaslı'nın toplumsal farkındalık yaratma amacıyla sergisini hazırladığını ifade eden Delibay, "Bu sergisinde toplumda özel bireylere karşı uygulanan 'duvar gibi' duruşlar, yanlış davranışlara eleştirel bakış anlatılacak. Kendisiyle gurur duyuyorum. Onun yaptıklarını görünce özel bireylerin neler yapabileceğini görmek, onların başarılarına şahitlik etmek çok anlamlı." dedi.