Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Erzincan'da Yapıldı

Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Erzincan\'da Yapıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde '7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali' coşkuyla gerçekleştirildi.

13.10.2024 20:48
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Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda "7. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Valilik, ilçe kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Aydoğdu ve beraberindekiler daha sonra Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen motokros, cirit yarışları ile Gençlik Spor il Müdürlüğünce hazırlanan okçuluk, badminton, havalı silah atışlarını izledi.

Burada konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yaklaşık 24 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Etkinliğin diğer illere örnek olacağını belirten Aydoğdu, "Buradaki etkinlikte Binali Yıldırım'ın da emeği var, hazırlıkları takip etti. Onun selamını size iletiyorum. Burada başka illere de model olacak çok önemli bir fotoğraf görüyoruz. Hepimiz farklı yönlere bakabiliriz, farklı görebiliriz, farklı düşünebiliriz ama can Erzincan'da hiç kimse hiç kimseyi ötekileştirmiyor. Hiç kimse hiç kimseye üstenci bir bakışla bakmıyor. Bunu sağlayan değerli vekillerimiz, il başkanlarımız ve değerli yöneticilerimiz. Bu güzel huzur ortamını sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yaylanın tabiatı ve doğal güzelliği ile eşsiz olduğunu dile getirerek, "Bu yaylada gerçekten insanlar çok güzel vakit geçirebiliyor. Biz bu önemli doğal güzelliği Türkiye'ye tanıtmalıyız. Sayın Binali beyin de burada çok emekleri var. Ben huzurunuz da kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu yaylada her rengin bir arada olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dünya görüşü ne olursa olsun bir arada olacağız, birlikte olacağız, tüm düşmanlarımıza karşı güçlü diri duracağız." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de konuşma yaptığı etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Yağmur ve soğuk havaya rağmen geceden çadır kurarak bölgede sabahlayan gençler, ısınmak için ateş yakıp halay çekti.

Üniversiteden ve bölge illerinden çok sayıda gencin katıldığı festival, motokros yarışları ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivale, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika

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