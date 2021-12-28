Üye Girişi
Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu - Son Dakika

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu

28.12.2021 12:57

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu Turizmin yeni gözdesi Narman Peri Bacaları'nda atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşanıyor UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki...

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu

Turizmin yeni gözdesi Narman Peri Bacaları'nda atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşanıyor

ERZURUM - UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu düzenleniyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan, 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında "Doğu'nun Kapadokya'sı" olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları fotoğraf meraklılarının tek uğrak yeri haline geldi. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.

Narman Peri Bacalarını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyelerince yürütülen çalışma sonucu yapılan turizm tesisinde ağırlanıyor. Turistler yapılan tesiste at, ATV ve bisiklet safarisi ile trekking ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor.

Oltu'dan gelen Eyüp Erdem Akyüz, "İlk defa geldim. Çok güzel burası, atlara bindim, dağa çıktım. Gelmek isteyenlere de tavsiye ediyorum" dedi.

Narman Peri Bacaları tesislerinde atlı safari turları düzenlediklerini ifade eden Cem Topuz, "Gelen misafirlerimize atlı safari hizmeti veriyoruz. Doruk oğlum 5 yaşında yaklaşık 3,5 yaşından beri at sürüyor kız kardeşimle birlikte. Burada gelen misafirlere yardımcı oluyoruz. Gelen misafirlerden Doruk'tan büyük olanlar attan korkuyor bazen ama Doruk'un ata bindiğini görünce korkuları geçiyor. 3 atımız var sezona 6 atla başlayacağız 2 tanesi midilli eve payton olacak" şeklinde konuştu.

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu
Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu
Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu

YORUMLAR
500

Peri Bacaları, Bisiklet, Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu - Son Dakika


CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır         
13:05
Kumru ve Ömer evlendi mi? İşte entrikaların dizisi Yasak Elma'da dün yaşananlar Kumru ve Ömer evlendi mi? İşte entrikaların dizisi Yasak Elma'da dün yaşananlar         
12:55
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11

Son Dakika Haberleri
13:05 CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır
13:02 Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var
12:55 Kumru ve Ömer evlendi mi? İşte entrikaların dizisi Yasak Elma'da dün yaşananlar
12:48 Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin
12:40 HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi
12:38 Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar
12:31 Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam hastaneye koştu! Darp raporuyla, boşanma davası açtı
12:26 Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı
12:25 Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan 'Kırmızı Periler Diyarı'nda atlı safari ve bisiklet turu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement