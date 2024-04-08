Dünya Romanlar Günü, Çekmeköy'de coşkuyla kutlandı
İSTANBUL - Her yıl düzenli olarak kutlanan 8 Nisan Romanlar Günü, Çekmeköy'de de Roman vatandaşların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.
1971 yılında İngiltere'de düzenlenen ilk Dünya Roman Kongresi'nde alınan kararlarla her yıl 8 Nisan'da düzenli olarak kutlanan Romanlar Günü Çekmeköy'de coşkuyla kutlandı. Çekmeköy Doğa Parkı'ndan başlayan yürüyüşe rengarenk giysileriyle katılan Romanlar, Şahinbey Caddesi ve Taşdelen Turgut Özal Bulvarı'ndan yürüyüşe devam ederek Çekmeköy emniyet binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çalınan Roman havaları eşliğinde oynanan oyunlar renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aysun Taşçeşme konseriyle vatandaşlar Dünya Roman Günü'nü doyasıya eğlenerek geçirdi.
"Romanlar bizim rengimiz"
Romanlar gününde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Roman kardeşlerimiz üç mahallemizde yoğun oturuyor. Onlar eğlenceye, mutluluğa değer veriyorlar. Değer vermeyi hak ediyorlar. Değer görmek beklentisi içindeler. Biz de onlara değer verdik. Onlar bizim rengimiz. Onlarla birlikte yürüyüş yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. İnsanların da morale ihtiyacı var. Herkesin yüzü gülüyor. Romanlar bizim rengimiz, toplumumuzdan birisi ve onların gününü kutlamakta bir belediye başkanı olarak bize düşüyor" diye konuştu.
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