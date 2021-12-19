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Dünyanın İlk Üniversitesi "Nisibis Akademisi" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

Dünyanın İlk Üniversitesi "Nisibis Akademisi" belgeselinin galası yapıldı

19.12.2021 11:16

- Dünyanın İlk Üniversitesi "Nisibis Akademisi" belgeselinin galası yapıldı Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle kasım ayında oluşturulan ve 25 öğrencinin yer aldığı film atölyesi tarafından hazırlanan "Nisibis" belgeselinin...

- Dünyanın İlk Üniversitesi "Nisibis Akademisi" belgeselinin galası yapıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle kasım ayında oluşturulan ve 25 öğrencinin yer aldığı film atölyesi tarafından hazırlanan "Nisibis" belgeselinin galası yapıldı.

Nusaybin'de bulunan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi galası Mitanni Kültür Merkezinde yapıldı. Galada, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Nusaybinli Keman Sanatçısı Yağmur Badur konser verdi. İGÜ rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ekibi ile birlikte Nusaybin'de böyle bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, Nusaybin'in tarihi ve kültürel mekanlarıyla gezip görülmesi, ziyaret edilmesi, üzerinde çalışma yapılması gereken bir şehir olduğunu ifade etti.

Nusaybin'de bulunan Dünyanın ilk Üniversitesi Nisibis Akademisi - Mor Yakup Kilisesi serüvenlerinin bir tesadüf sonucu başladığını ifade eden Öztaş, "Burası muazzam bir yapı. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak burada bir yandan Nusaybin'in güzelliklerini tanıtmaya bir yandan da gençlerin kariyerine yardımcı olmak istedik. Bu kapsamda açtığımız Film Atölyesinde 25 lise öğrencisine üç günlük eğitim verdik. Bu atölyede eğitim alan öğrencilerimiz belki ileride yönetmen, senarist, kameraman veya film projelerinde yer alacaklar. Kurs süresince hocaları kameradan, ışıktan, senaryodan söz ederken gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmeliydiniz. Eminim çok güzel bir belgesel ortaya çıktı. Emeğin kendisi çok kıymetli. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Nusaybinli gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi bulunuyor"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı Nusaybin'in dönem dönem medyada olumsuz bir şekilde anıldığını ancak Nusaybin'in bunu asla hak etmediğini belirterek, "Bu algının kırılması için Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve ilçede bulunan tüm paydaşlarıyla büyük bir çaba içerisindeyiz. İlçedeki tarihi, kültürel ve turist mekanlarının yeterince tanıtılamamakta. Burada Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi bulunuyor. Hemen yanında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunlarından Zeynel Abidin Camisi yer alıyor. UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde "İnanç Parkı" adıyla yer alan tarihi yapılarımız, bu topraklarda yüz yıllardır devam eden dinlerin, dillerin, kültürlerin kardeşliğini adeta simgeliyor. Tarihin incisi, medeniyetin kadim bir çiçeği olan Nusaybin'i önce kendimize tanıtacağız. Sonra Mardin'e akabinde de tüm ülke sathına Nusaybin'imizin güzelliklerini tüm Anadolu'ya haykıracağız. Emin olun ki Nusaybin tarihi güzellikleri ile doğal güzellikleri ile ve en önemlisi insan profili ile tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek bir yerdir. Nisibis Belgeseli için İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne ve Film Atölyesinde yer alan öğrencilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 25 öğrencinin çektiği belgeselin kamera arkası, röportajlar ve belgesel gösterimi yapıldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı'ya plaket verilirken, Film Atölyesinde yer alan öğrencilere sertifika verildi.

Galaya, Kaymakam Ercan Kayabaşı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapıldı
Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapıldı
Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapıldı
Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapıldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Nusaybin, Mardin, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın İlk Üniversitesi 'Nisibis Akademisi' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın İlk Üniversitesi "Nisibis Akademisi" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
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