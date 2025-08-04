Düzce'de Kafkas Şenliği Rüzgarı

Düzce'de ilki düzenlenen Kafkas Şenliği'nde yöresel dans gösterileri sunuldu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı.

Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.

Tüm katılımcıların Çerkez müziği eşliğinde farklı oyunlarıyla devam eden şenlik, hafta boyu kentte farklı organizasyonla devam edecek.

Şenlikle farklı bölgelerdeki Kafkas göçmeni vatandaşların kaynaşıp kültürlerini yaşatmaları hedefleniyor.