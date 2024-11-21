Düzce Tiyatrosu Yeni Sezon Hazırlığında

Kültür Sanat

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki komedi oyunuyla yeni sezona başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün yönetiminde hazırlanan iki komedi oyununu sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Tiyatroseverlere keyifli sezon yaşatacak oyuncular Yılmaz Aksoy, Berk Özçelik, Didem Özbakır, Gülçin Dinçer, Ziya Ulcay, Nuri Kaya, Oktay Kendirci, Nafis Kar, Anıl Genç, Hilal Ceylan, İsmail Özcan, Beyza Sude Öncü, Emircan Zabunoğlu, Şule Nur Ak, Doğa Bektaş ve Zeynep Eşme, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi'nde provalarını sürdürüyor.

Oyunların iki ay içinde seyirciyle buluşturulması planlanıyor.