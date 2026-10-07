Düzce yaylalarında güz çiğdemleri açtı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce görüntülendi

Düzce'nin yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte güz çiğdemleri çiçek açmaya başladı. Mor ve lila tonlarıyla yaylaları renklendiren çiçekler, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

Düzce'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylaları, sonbaharla birlikte farklı renklere bürünmeye başladı. Halk arasında "sonbahar çiğdemi" olarak da adlandırılan güz çiğdemleri, yaylalarda çiçek açarak doğaya mor ve lila tonları kattı. Sonbaharın habercileri arasında gösterilen çiçeklerin oluşturduğu doğal güzellik, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin objektiflerine yansıdı. Yaylalarda açan güz çiğdemleri, sonbahar renkleriyle birleşerek ziyaretçilere ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.