Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu - Son Dakika
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Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu

16.03.2022 14:02
Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu

'Ve Sen Kuş Olur Gidersin', 'Kekeme Çocuklar Korosu' ve 'Beni Onlara Verme' isimli kitaplarıyla tanınan yazar ve senarist Tarık Tufan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi Belediyesi'nin konuğu oldu.

'Ve Sen Kuş Olur Gidersin', 'Kekeme Çocuklar Korosu' ve 'Beni Onlara Verme' isimli kitaplarıyla tanınan yazar ve senarist Tarık Tufan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi Belediyesi'nin konuğu oldu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Tufan, modern zamanlarda insanın kendini keşfetmesini odağına alan seminer gerçekleştirdi.Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun son konuğu olan Tufan, söyleşide kendi yaşamındaki dönüm noktalarını da anlattı.

BİR KİTAP HAYATI DEĞİŞTİREBİLİR

Çocukken hediye aldığı 'Martı' isimli kitabın kendisini çok etkilediğini söyleyen edebiyatçı, kitaptaki karakterin çarpıcı hikayesiyle kendisinde de hayatta azimli ve başarılı olma isteğinin uyandığını belirtti. Tufan, küçük yaşlardayken bir tekstil atölyesinde başlayan çalışma yaşamında bu azmini koruduğunu, hep iyiye ulaşmak istediğini ve bu isteğini sürdürdüğünü anlattı.

"İYİLİK KAVRAMI DEĞİŞTİ"

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iyilik kavramının değiştiğine değinen Tufan, çoğu insanın artık iyi olmaya değil de sosyal medyada iyi görünmeye önem verdiğini söyledi. Tufan, "Önemli olanın gerçekten iyi olmak. İnsanın bunu başarabilmesi için önce kendini tanıması, kusurlarını fark etmesi ve bu kusurlarını düzeltmek için çaba göstermesi gerek" dedi.

Söyleşiye katılan gençler, söyleşinin önemli konulara değindiğini belirterek Tarık Tufan'a ve Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.


Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu
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Tarık Tufan, Fuat Sezgin, Sultangazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu - Son Dakika


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