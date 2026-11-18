Edirne Bienali'nin sonuçları İstanbul'da yapılan toplantıda değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile İstanbul'da düzenlenen Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı. 21 Mayıs-28 Haziran arasında Edirne'de gerçekleştirilen bienalin sonuçları ve yansımaları toplantıda ele alındı; gelecek dönem planlamaları değerlendirildi.
EDİRNE (AA) – Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte İstanbul'da düzenlenen Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen bienalin sonuçlarının ve yansımalarının ele alındığı toplantı İstanbul'da düzenlendi.
Toplantıda, Edirne'nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan organizasyonun genel değerlendirmesi yapılarak gelecek dönem planlamaları üzerinde duruldu.
Kaynak: AA
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