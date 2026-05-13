Edirne'de Helva Sohbetleri Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Helva Sohbetleri Etkinliği

Edirne\'de Helva Sohbetleri Etkinliği
13.05.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen 'Helva sohbetleri' etkinliği, kültürel değerleri tanıtmak amacıyla yapıldı.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneğince, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evindeki etkinlikte konuşan derneğin başkanı Ender Bilar, kentin kültürel değerlerini tanıtan etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Kültür evinin iki yıl önce faaliyete geçtiğini ifade eden Bilar, "Hem kültür evinin ikinci yılı hem de aramızdan ayrılan Dr. Ratip Kazancıgil'in doğum günü 12 Mayıs 1920, onu da bu etkinlikle anmış oluyoruz. Kendisinin çalışmalarıyla 1991'de yayın hayatına kazandırdığı Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Geceleri adlı kitabında geçenleri burada sergileyeceğiz." dedi.

Edirne'de şalvar gecesi etkinlikleriyle bir kültür erozyonu yaşandığına değinen Bilar, kentin gerçek değerlerinin unutturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Bilar, kentin yaşayan tarihinde geçmişte var olan değerlerini gelecek kuşaklara doğru ritüellerle anlatmak ve onlarla buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Helva ikram edilen etkinlikte fincan oyunu oynandı, mani ve şiirler okundu.

Edirneli müzisyen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı da Edirne şarkıları seslendirdi.

Bilar, Kaşıkçı'ya günün anısına Kazancıgil'in kravatını hediye etti.

Programa Eski Edirne Belediye Başkanı İbrahim Ay, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, şehir plancısı Namık Kemal Döleneken ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Helva Sohbetleri Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Helva Sohbetleri Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.