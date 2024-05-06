Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli geçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli geçti

Edirne\'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli geçti

Edirne'de düzenlenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin son gününde Morİz Ritim Grubu sahne aldı. Kadınların hareketli ezgileri eşliğinde turistler dans etti. Edirne Belediye Bandosu da konser verdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şenliğin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirterek turizm potansiyelinin her geçen gün artacağını ve bu konuda sorumluluklarının olduğunu söyledi.

06.05.2024 13:31
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Edirne'de, Kakava- Hıdrellez Şenliklerinin son gününde Morİz Ritim Grubu sahne aldı.

Cuma günü başlayan şenlik programının son gününde, kadınlardan oluşan Morİz Ritim Grubu Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı. Kadınların hareketli ezgileri eşliğinde turistler dans etti.

Edirne Belediye Bandosu da programda konser verdi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurumlarla işbirliği içinde güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirten Akın, "Çok güzel sahne performansları sergilendi. Önceki yıllara göre çok fazla kalabalık vardı. Gün sayısını artırmak şehrimiz, misafirlerimiz ve kentimizi tanıtmak için çok önemli. Turizm potansiyelimiz her geçen gün artacak. Bize bununla ilgili sorumluluklar düşecek, biz de bunları eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri renkli geçti - Son Dakika

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