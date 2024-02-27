Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından inşa ettirilen han ve hamamdaki çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı, bölge esnafıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'de birbirinden güzel tarihi yapılar bulunduğunu söyledi.
Kentteki tüm tarihi yapıları restore ederek kullanıma açmayı hedeflediklerini belirten Sezer, Selimiye Meydanı'nda bulunan han ve hamamın restorasyon çalışmalarına hızlı şekilde başlandığını ifade etti.
Bu çalışmaların kente değer kattığını dile getiren Sezer, "Amacımız turizm sezonu gelmeden, yaz ortasına kadar burayı belli bir aşamaya getirmek. Bunun yanında diğer tarihi yapılarla ilgili de çalışmalar başladı. İnşallah teker teker tamamlanarak ilimizin ve ülkemizin hizmetine girecek." dedi.
Handa dükkanı bulunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar ise çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Dinar, "Selimiye Meydanı düzenlemesi yapıldı, ardından Selimiye Camisi restorasyona alındı. Meydanda bulunan han ve hamamda da çalışmalar başladı. Şehrimize çok güzel bir eser kazandırılacak." diye konuştu.
Hamam işletmecisi Seçkin Kayabaşı da Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla tarihi hamamın sağlıklı şekilde geleceğe taşınacağını kaydetti.
Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne'deki tarihi yapılar restore ediliyor - Son Dakika
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