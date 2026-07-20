Edirne Otelciler Derneği Kültür Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Edirne Otelciler Derneği Kültür Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Edirne Otelciler Derneği Kültür Müdürlüğünü Ziyaret Etti
20.07.2026 16:59
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Edirne Otelciler Derneği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde turizm ve konaklama üzerine görüşmeler yaptı.

Edirne Otelciler Derneği, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Otelciler Derneği Başkanı Mustafa Gökgöz ile yönetim kurulu üyeleri Sercan Öğe, Gökhan Çekver ve Bike Güler, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Edirne turizmi, konaklama sektörünün gelişimi ve gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soytürk, uzun zamandır beklenen derneğin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bu oluşumun sektörün birlik ve dayanışmasına katkı sağlayacağını aktaran Soytürk, "Şehrimiz turizmine hayırlı olmasını diliyor, Gökgöz ve yönetim kuruluna başarılar temenni ediyorum. Kamu ve sektör iş birliğiyle Edirne turizmini daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Otelciler Derneği Kültür Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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