Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Düzenlendi

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek olan Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı. Fuar, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirilecek ve 'Medya ve Bilinç' temasıyla düzenlenecek. Fuar kapsamında medya ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve başvurular 31 Mart tarihine kadar 'https://forms.office.com/r/s5nnTRm2Qs' linki üzerinden yapılacak.