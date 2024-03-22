Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Edirne Roman Müzik Topluluğu eserler seslendirdi.
Selimiye Camisi bahçesindeki müzeye ziyarete gelen vatandaşlar konseri merakla takip etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında konser programları gerçekleştirildiğini söyledi.
Soytürk, konserlerin ramazan ayı boyunca süreceğini ifade etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Arnavutluk'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkent Tiran'daki Dünya Bektaşilik Merkezi'nde düzenlenen törene, Bektaşi Arnavut vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileriyle din adamları katıldı. Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, tüm Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte, Arnavutluk'un farklı yörelerine ait halk şarkıları ve oyunları icra edildi. Nevruz Bayramı, 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Shakira, Punteria müzik videosunda Cardi B ile birlikte yer alarak cesur kıyafetler giydi. Şarkıcı, müzik klibinde düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Videoda Shakira ve Cardi B, şarkılarını seslendirirken performans sergiledi. İkili, gelecekteki işbirlikleri hakkında da konuştular.
Mısır'da genellikle kültürel etkinliklerde ve festivallerde bir kutlama veya eğlence biçimi olarak icra edilen geleneksel halk dansı Tennure'nin kökleri, tasavvufi Sufi uygulamalarına dayanıyor.
Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz pozlar verdi. Şarkıcı, vücudunu yalnızca 'act ii BEYINCÉ' yazılı bir kuşakla örttü. 42 yaşındaki 28 Grammy ödüllü şarkıcı, Cowboy Carter'ın ikinci tanıtım görüntüsünde başka bir güzellik kemerinin altında üstsüz poz verdi, bu albümü sekizinci stüdyo albümü ve country müzikteki ilk deneyimi oldu.
6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Kizir'in adı görev yaptığı okulun kütüphanesinde yaşatılacak. Kütüphanenin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından yapıldı.
Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından Talas'ta 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şiirler okundu ve Türk devletlerinin bayraklarıyla gösteri yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da törene katılarak, gençlerin hazırladığı bayrak gösterisini izledi ve programda ateşin üzerinden atlayıp demir dövdü.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Günübirlik tatil için parka gelenler, göl etrafında yürüyüş yaparak güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerden Ensar Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve görülmeye değer olduğunu belirtti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar, renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Bu kadim Hint festivali, kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdeleyerek iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak. Katılımcılar, renkli tozlarla birbirlerini sürecek ve sevgi ve şefkatlerini ifade edecek.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek olan Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı. Fuar, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirilecek ve 'Medya ve Bilinç' temasıyla düzenlenecek. Fuar kapsamında medya ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve başvurular 31 Mart tarihine kadar 'https://forms.office.com/r/s5nnTRm2Qs' linki üzerinden yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?