Edirne Valisi Sezer, Edirne Lisesi\'ndeki Tekel binalarında restorasyonu inceledi

Edirne Valisi Sezer, Edirne Lisesi'ndeki Tekel binalarında restorasyonu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi'ndeki eski Tekel binalarında sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak bloklarda sona gelindi; restorasyon ve çevre düzenlemesi bitince binalar öğrencilere sunulacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi bünyesindeki eski Tekel binalarında sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen, pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak bloklarda incelemelerde bulundu.
Restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından binalar öğrencilerin hizmetine sunulacak.
Kaynak: AA
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