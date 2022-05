Efsane koreograf Maguy Marin Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak

Sanatseverlerin yıllardır beklediği çağdaş dansın en önemli isimlerinden Maguy Marin ilk kez Türkiye'ye geliyor. Ses, obje, hareket ve müzik kullanımında yarattığı yeni sahne düzeni ile Fransa'da yeni akım dansın öncülerinden olan Maguy Marin'in, 1981'de sahneye koyduğu tarihten itibaren 40 yıldır dünyanın dört bir yanında izlenen başyapıtı May B ilk defa İstanbullu izleyiciyle 27 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey'de (CRR) buluşuyor.

Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarladığı May B, Maguy Marin'in salt hareket ve mimikle oluşturduğu kendine has dili ile çok güçlü teatral bir eser olarak biliniyor. Yalnızlık, kin, hırs, açgözlülük ile Beckett'in acıklı karakterlerinin yansıması, insanlığın acımasız ve bir o kadar sevgiye muhtaç halleri, mizahi ve büyüleyici bir koreografiyle sahneleniyor.

DANS TARİHİNDE YENİLİKÇİ VE ÖNCÜLÜĞÜ İLE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Çağdaş dans ve tiyatronun en yaratıcı koreograflarından Maguy Marin dans tarihinde yenilikçi ve öncülüğü ile özel bir yere sahip.

Fransa Toulouse doğumlu Maguy Marin, Franco rejiminden kaçan İspanyol bir ailenin çocuğu. Klasik bale ile dansa başlayan Maguy Marin'in dansa dair vizyonu 1970'te girdiği Maurice Béjart'ın okulunda şekillendi. Béjart'ın XX. Yüzyıl Balesi'nde (Ballet du XXe Siècle) baş dansçı olan Maguy Marin kendi danslarını o dönem yaratmaya başladı.

Maguy Marin, İlk andan itibaren teatral öğeleri kullanımı, koreografiyi danstan çok hareket üzerine şekillendirmesiyle aynı dönemdeki koreograflardan ayrılarak kendi tarzını ortaya koydu. Ünlü koreograf, birçok ödülün yanı sıra, 2003 American Dance Festival ve 2016 Venedik Bienali Altın Aslan hayat boyu başarı ödüllerinin de sahibi.