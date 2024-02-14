Ege Üniversitesi Rektörü, Uluslararası Yunanistan Film Festivali\'nde ödül alan akademisyeni tebrik etti

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Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Playback" isimli kısa filmiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Uluslararası Yunanistan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen EÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Orkan Akşit'i tebrik etti.

Necdet Budak, Onur Orkan Akşit ve EÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa'yı makamında ağırladı.

Akşit'i tebrik eden Budak, "Birbirinden farklı ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle dönen öğrenci ve akademisyenlerimiz Ege Üniversitesinin gururu olmaya devam ediyor. Değerli hocamız Dr. Akşit, kısa filmi ile katıldığı Yunanistan Uluslararası Film Festivalinde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.