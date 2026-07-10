Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde şenlik kapsamında "Eğin Kınası ve Mani Atışması" programında, yöresel gelenekler yaşatıldı.
Kemaliye'de gerçekleştirilen etkinlikte, Eğin'e özgü kına geleneği canlandırılırken, katılımcılar karşılıklı mani atışmaları ve seslendirilen türkülerle kültürel mirası yaşama fırsatı buldu.
Programda, geçmişten günümüze aktarılan geleneklerin gelecek nesillere taşınmasının önemine dikkat çekildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Kültür Sanat › Eğin Kınası ve Mani Atışması Şenliği - Son Dakika
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