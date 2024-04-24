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Elazığ'da 21 çift, mutluluğa 24.04.2024'te 'Evet' dedi

ELAZIĞ - Özel tarih olan '24.04.2024'te hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yeni yaşamlarına ilk adımı atarken, 21 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah tarihlerini 24.04.24 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarihte evlenmek isteyen çiftler Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa adım attı. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'Evet' dedi. Bu özel tarihte 21 çiftin nikahı kıyılırken, evlenmek için bu özel günü seçen mutlu çiftler, tarihin kendilerine şans getireceğine inandıklarını belirtti. Mutluluğa ilk adımlarını atan çiftlere, aileleri, yakınları ve arkadaşları eşlik etti. Bugünü ölümsüzleştirmek çiftler daha sonra aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Yoğun bir gün geçirdiklerini belirten Elazığ Belediyesi evlendirme memuru Özkan Demirel, " Bugün tarih, 24.04.2024. Evlenmek isteyen çiftlerimizin tarihsel açıdan kendileri için anlam taşıyan bugünde evlendirme dairesine müracaat eden toplam 21 çiftimiz oldu. Bu 21 çiftimizin nikah törenleri gerçekleştirildi. Bizim buradan çiftlerimize tavsiyemiz sadece tarihsel olarak yaşamlarına bir gün olarak anlam katmaları değil bu anlamı tüm yaşantıları boyunca sürdürmeleri ve mutluluklarının devamı için karşılaşmış oldukları olaylar karşısında birbirlerine destek olmalarıdır. Bundan sonraki yaşantılarında kendilerine sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi.

Hayatlarını birleştiren Damat Muhammet Kaya ve Şilen Milis ise 24.04.2024 tarihini ortak kararla belirlediklerini ve mutluluğa ilk adımı attıkları için de sevinçli olduklarını dile getirdi.