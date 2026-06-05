Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü

Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü
05.06.2026 22:11  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Çevre Haftası etkinliğinde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Sıfır Atık projesinin dünyada yankı bulduğunu belirterek, çevre politikalarının ev anlayışıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Elektronik Atık ve Mavi Kapak kampanyasına 23 bin 287 kişi katıldı.

Elazığ'da Çevre Haftası kapsamında düzenlenen "Dünya Bize Emanet" etkinliğinde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, dünyayı bir ev olarak görüp politikaların buna göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, Sıfır Atık projesinin tüm dünyada yankı bulan küresel bir vizyona dönüştüğünü vurguladı.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Park'ta "Dünya Bize Emanet" programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Elektronik Atık ve Mavi Kapak Toplama Kampanyası'na katılanlar arasında çekiliş yapılarak ödüller dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında kritik çalışmalar yürüttüğünü belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Çevre bize hazır bulunmuş değil. Geçmişten bize miras olan ve geleceğe bırakacağımız bir yer. Dolayısıyla da dünyayı evimiz olarak görüp buna uygun olarak politikalarımızı, projelerimizi belirlememiz gerekiyor. Dünyada kapitalizmin dayattığı artık tüketim çılgınlığının bir sonucu olarak plastik dağlardan neredeyse bir okyanus oluşuyor. Onun dışında pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla da yepyeni bir vizyon ve çevre anlayışı içerisinde hareket etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri tarafından başlatılan Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda ülkemiz çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu anlamda biz de kırsal dahil olmak üzere Elazığ'da bu sorunu çözmeyle ilgili olarak tüm belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık vizyonu artık dünyanın da sahiplendiği ve benimsediği bir proje haline dönüştü ve tüm dünyada yankı buldu. Biz tüketim çılgınlığının bize dayattığı hususları değil, artık kendi gündemimizle, tasarrufumuzla yepyeni bir vizyon geliştirmek zorundayız" dedi.

Etkinlikte konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün burada çevreye duyarlı hemşehrilerimizin katılımıyla önemli bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. 15 Nisan ve 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Mavi Kapak ve Elektronik Atık kampanyamıza katılan hemşehrilerimiz ile birlikte bugün çekiliş töreni gerçekleştireceğiz. Bu kampanya kapsamında her 50 adet plastik kapak veya 1 kilogram elektronik atık getiren hemşehrilerimize bir çekiliş hakkı verdik. Şimdi söyleyeceğim rakam beni son dönemde en çok mutlu eden ve geleceğe daha umutla bakmamı sağlayan bir rakam olmuştur. Kampanyamıza toplam 23 bin 287 adet katılım sağlanmıştır" dedi.

Çevre haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sanatçılar Emrah Güllü ve Oktay Gürtük'ün sahne aldığı konser programıyla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elazığ, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Dünya Kupası öncesi Meksika’da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı

21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
21:01
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
20:11
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
19:59
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 22:24:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.