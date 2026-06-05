Vali Hatipoğlu: Sıfır Atık küresel vizyona dönüştü

Elazığ'da Çevre Haftası kapsamında düzenlenen "Dünya Bize Emanet" etkinliğinde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, dünyayı bir ev olarak görüp politikaların buna göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, Sıfır Atık projesinin tüm dünyada yankı bulan küresel bir vizyona dönüştüğünü vurguladı.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Park'ta "Dünya Bize Emanet" programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Elektronik Atık ve Mavi Kapak Toplama Kampanyası'na katılanlar arasında çekiliş yapılarak ödüller dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında kritik çalışmalar yürüttüğünü belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Çevre bize hazır bulunmuş değil. Geçmişten bize miras olan ve geleceğe bırakacağımız bir yer. Dolayısıyla da dünyayı evimiz olarak görüp buna uygun olarak politikalarımızı, projelerimizi belirlememiz gerekiyor. Dünyada kapitalizmin dayattığı artık tüketim çılgınlığının bir sonucu olarak plastik dağlardan neredeyse bir okyanus oluşuyor. Onun dışında pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla da yepyeni bir vizyon ve çevre anlayışı içerisinde hareket etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri tarafından başlatılan Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda ülkemiz çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu anlamda biz de kırsal dahil olmak üzere Elazığ'da bu sorunu çözmeyle ilgili olarak tüm belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık vizyonu artık dünyanın da sahiplendiği ve benimsediği bir proje haline dönüştü ve tüm dünyada yankı buldu. Biz tüketim çılgınlığının bize dayattığı hususları değil, artık kendi gündemimizle, tasarrufumuzla yepyeni bir vizyon geliştirmek zorundayız" dedi.

Etkinlikte konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün burada çevreye duyarlı hemşehrilerimizin katılımıyla önemli bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. 15 Nisan ve 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Mavi Kapak ve Elektronik Atık kampanyamıza katılan hemşehrilerimiz ile birlikte bugün çekiliş töreni gerçekleştireceğiz. Bu kampanya kapsamında her 50 adet plastik kapak veya 1 kilogram elektronik atık getiren hemşehrilerimize bir çekiliş hakkı verdik. Şimdi söyleyeceğim rakam beni son dönemde en çok mutlu eden ve geleceğe daha umutla bakmamı sağlayan bir rakam olmuştur. Kampanyamıza toplam 23 bin 287 adet katılım sağlanmıştır" dedi.

Çevre haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sanatçılar Emrah Güllü ve Oktay Gürtük'ün sahne aldığı konser programıyla sona erdi. - ELAZIĞ