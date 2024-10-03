Elmacı Dede'ye Askerlere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Elmacı Dede'ye Askerlere Destek

Elmacı Dede\'ye Askerlere Destek

74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları askerlere ulaştırdı.

03.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bahçesinden topladığı elmaları İzmir'e getirdi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, askerlere destek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ömrü yettiğince askerlerin yanında olmaya devam edeceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

" Şırnak, Hakkari, Van birliklerine, hudut boylarındaki tüm askerlerimize manevi destek vermek için ben bunu şiar edindim. Çünkü sevdamız vatan, bayrak ve İslam olduğu için bana gece uykusu yok, durmak hiç yok. Ta ki şehadet şerbetini içene kadar bu yola devam edeceğim inşallah. Yaptığım seferler 100'ü, kat ettiğim kilometreler milyonu geçmiştir. Ama Allah'ıma çok şükür hiçbir zaman yolda kalmadım."

Bahçesinde yetişen elmaları soğuk hava deposunda saklayarak kışın da askerlere ikram edebildiğini anlatan Yılmaz, elma bittiğinde de irmik helvası yaparak askerlere götürdüğünü dile getirdi.

Yılmaz, daha sonra kışlaya girerek askerlere dağıtılmak üzere minibüsüyle getirdiği elmaları teslim etti.

Kaynak: AA

Muhammet Yılmaz, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, izmir, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elmacı Dede'ye Askerlere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Elmacı Dede'ye Askerlere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement