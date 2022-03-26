Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar - Son Dakika
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Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar

26.03.2022 10:36

Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar Sepet örücülüğü kursuna emekli öğretmenler, hemşireler ve doktorlar ilgi gösteriyor Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da sepet örücülüğü kursuna özellikle emekli öğretmenler, hemşireler ve doktorların ilgi...

Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar

Sepet örücülüğü kursuna emekli öğretmenler, hemşireler ve doktorlar ilgi gösteriyor

TRABZON - Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da sepet örücülüğü kursuna özellikle emekli öğretmenler, hemşireler ve doktorların ilgi göstermesi dikkat çekiyor.

Yıllarca okullarda eğitim görmelerine rağmen emekli olduktan sonra yine öğrenme merakını kaybetmeyen bayan emekli öğretmenler. kurs sayesinde hem stres attıklarını hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylüyor. Ürettikleri eşyalar sayesinde çevrelerinden güzel tepkiler aldıklarını belirten kursiyerler kurs sayesinde zihinsel olarak kendilerini geliştirdiklerini ifade ediyor.

Kursiyerlerden emekli öğretmen Zübeyde Ayar, kurs gününün gelmesini dört gözle beklediklerini belirterek öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ayar, "Evde canımız sıkıldığı için kursa yazıldık. Kurs sayesinde hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de kendimize güzel uğraşlar buluyoruz. Bir şeyler üretmek insanı mutlu ediyor. Şu anda, içine meyve konulacak bir sepet yapıyorum. Haftada bir gün geliyoruz, dolayısıyla o günün gelmesini zevkle bekliyoruz. Bir şeyler öğrenmek hoşumuza gidiyor, insanı rahatlatıyor. Evde oturup zamanımızı boşa geçirmememiz lazım. Bu tür kurslara gelerek zihinsel olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Çevremden güzel tepkiler alıyorum. Çocuklarıma yaptıklarımı gösteriyorum hoşuna gidiyor, anne bize de yap diyorlar" dedi.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Derya Karaosmanoğlu ise kursiyerlerin büyük bölümünün emeklilerden oluştuğunu belirterek kurs sayesinde hem öğrenip hem de stres attıklarını belirtti.

Karaosmanoğlu, "Kursumuzun adı sepet örücülüğü. Aksesuarlar, sofralarımızda kullanabileceğimiz bir sürü objeler yapabiliyoruz. Bunların yanı sıra masa, çanta, saksı altları, servislikler, sandalye, sehpalar, tepsiler örebiliyoruz. Özellikle son 4 yıldır sepet örücülüğü kursuna ilgi artmaya başladı. Yakında bu sanat artık kaybolmaya yüz tutmuşluktan çıkacak gibi gözüküyor. Kursiyerlerimiz genellikle emeklilerden oluşuyor. Kendilerine hobi arayanlar, boş durmayı sevmeyenler stres atmaya geliyor diyebiliriz. Kursiyerlerimiz arasında bu işin ticaretini bile yapanlar var. İnsanlarımız evlerinde boş oturmasınlar çok güzel sanatlarımız var gelip öğrenebilirler" diye konuştu.

Sepet örücülüğü sanatı Osmanlı döneminde terapi olarakta yapıldığını ifade eden Karaosmanoğlu, "Sepet örücülüğü Osmanlı döneminde var olan bir sanattı. Bu sanat insanların ihtiyaçlarına hitap ediyordu. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat olarak gündeme geldiği için şimdilerde daha çok revaçta. Genelde aksesuar olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde insanlar bu sanatı terapi olarak yapıyordu şimdi de terapi olarak devam ediyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar
Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar
Emekli oldular ama öğrenmekten vazgeçmiyorlar

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Halk Eğitim Merkezi, Ortahisar, Alacahan, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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