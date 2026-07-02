Emeklilikte Hat Sanatıyla Hayata Bağlandı - Son Dakika
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Emeklilikte Hat Sanatıyla Hayata Bağlandı

02.07.2026 11:20
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75 yaşındaki Vasfiye Dinç, emeklilikte hat sanatına tutkuyla yönelerek eserler üretiyor.

Sakarya'da yaşayan Vasfiye Dinç, emeklilik hayatında tanıştığı hat sanatını tutkuya dönüştürdü.

Sakarya Kız Enstitüsü El Sanatları Bölümü'nden mezun olan 75 yaşındaki Dinç, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol planlamada desinatör olarak göreve başladı.

Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Dinç, boş zamanını değerlendirmek için 8 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin Yaşlı Destek Merkezi'nde (YEDAM) Kur'an ve resim kursuna kaydoldu.

Dinç, kursa devam ederken YEDAM'da hat dersi veren Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Altuğ ile tanıştı.

Bu alana yönelerek Altuğ'dan sanatın inceliklerini öğrenen Dinç, çalışmalarını Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde sürdürdü.

Kurs ve atölye çalışmalarıyla kendini geliştiren Dinç, aradan geçen zamanda kufi yazısıyla 22 eser ortaya çıkardı.

Eğitmeni Altuğ ile Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4 yaşındaki Umut Kadir Aktaş'ın tedavisine destek amacıyla geçen ay Serdivan'da "Vefa Hüsn-i Hat" sergisini açan Dinç, eserlerini farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

"İnsan, her yaşta bir şeyler öğrenebilir"

Vasifiye Dinç, AA muhabirine, çizgilerin ve geometrik desenlerin her zaman ilgisini çektiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra bir şeyler yapma isteğinin devam ettiğini, bu doğrultuda kaydolduğu resim kursu aracılığıyla hattat Orhan Altuğ ile tanıştığını anlatan Dinç, kufi yazı türünde eserler ortaya çıkarmaya başladığını belirtti.

Dinç, bu uğraşıyı severek yaptığını dile getirerek, "Çizimler çoğaldıkça hocam, 'Bunları artık gün yüzüne çıkarmak lazım. Bundan sonra eserlerini çerçeveleyip saklıyoruz.' dedi. Atölyeyi hiçbir zaman bırakmadım, benim ikinci evim gibi oldu. Ben de atölyenin bir parçası oldum." dedi.

Her hayrın başı olduğundan hareketle ilk eserinde besmele çalıştığını anlatan Dinç, ardından eserlerin devamının geldiğini ifade etti.

Dinç, insanın her yaşta bir şeyler öğrenebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılara ve gençlere inançlı olmalarını tavsiye ediyorum. Benim yaşımdaki insanlar böyle bir şey öğrenmek istiyorlarsa hiç düşünmesinler, öğrenebilirler. İstemek, başarmanın yarısıdır. Kabuklarına çekilmesinler, evlerine kapanmasınlar. Mutlaka yapmak istedikleri şeyi yapmaya başlasınlar. Gençlerin de çok çalışması lazım, istedikleri branşta ilerlemeleri lazım. Başlayıp 'Ben bunu yapamadım, ben bunu başaramayacağım.' diye bırakmamaları lazım. Hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışsınlar."

Çalışmalarına devam edeceğini belirten Dinç, farklı şehirlerde sergiler açmak istediğini sözlerine ekledi.

"O öğrenirken bizim de ufkumuzu açtı"

Hattat Orhan Altuğ da kufi yazının İslam tarihinde önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Hat sanatının sabır ve istikrar gerektirdiğini vurgulayan Altuğ, "Vasfiye Hanım disiplinli, kendisine güvenen ve hayatını bu işe vakfetmiş biri olarak karşımıza çıkınca biz de hoca olarak bu konuya daha fazla motive olduk." dedi.

Altuğ, çalışmaları sırasında Dinç'in göz rahatsızlığının olduğunu fark ettiğini belirterek, "Vasfiye Hanım çalışmaya başladı ancak çizgiler belli bir alanın dışına çıkmaya başladı. Onu kırmadan bunu nasıl söylemek lazım diye düşündüm. Dedim ki 'Ablacığım gözlerinize baktırır mısınız?' O da alicenaplık gösterdi ve hemen doktora gitti. Gözlerde ciddi bozulma olduğu fark edildi. Sonra ameliyat oldu, yeniden doğmuş gibi temiz işler çıkarmaya başladı." diye konuştu.

Dinç'in öğrenme isteğinin etkileyici olduğunu ifade eden Altuğ, "Kendisi öğrenirken aslında bizim de birçok konuda ufkumuzu açacak çalışma yöntemlerini göstermiş oldu. Biz çalışırken mutlu olmayı da başardık. Artık dünyalık konular geride kaldı, medeniyete nasıl hizmet ederiz, neler üretiriz, neler yaparız gibi keyifli bir süreci yaşadık. İnşallah bundan sonra da önce şehir dışı, sonra da yurt dışı için beraber yapabileceklerimiz konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emeklilikte Hat Sanatıyla Hayata Bağlandı - Son Dakika

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