Emet'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Emet'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Emet\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Kütahya Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çelenk sunma, şehitlik ziyareti, toplu sünnet ve kulak delme şöleni, mehteran gösterisi ve konserlerle kutlandı. Belediye Başkanı Mustafa Koca, tarihi öneme vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, "3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor, Termal ve Turizm Festivali" kapsamında düzenlenen tören, gösteri ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, sabah saatlerinde Emet Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törende Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sülye Günlüce Cevizdere Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

"Çocuklar için toplu sünnet ve kulak delme şöleni"

Kutlama programı kapsamında Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda Toplu Kulak Delme Şöleni düzenlendi. Programa katılan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Koca, çocukları tebrik ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Akşam programında coşku doruğa çıktı"

Kutlamaların akşam bölümü Emet Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Programda Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve Belediye Başkanı Mustafa Koca, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, konuşmasında 3 Eylül'ün Emet için taşıdığı tarihi öneme vurgu yaparak, "Bugün, tarihin altın sayfalarına kanla, canla ve sarsılmaz bir imanla yazılmış olan şanlı kurtuluşumuzun, 3 Eylül'ün 104. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve büyük coşkusu içindeyiz. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Emet'imizin bu mübarek kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından toplu sünnet ve kulak delme etkinliklerine katılan çocuklara hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Mehteran gösterisi büyük beğeni topladı"

Program, Candaş Gümüş'ün seslendirdiği sevilen eserlerle devam etti. Ardından sahne alan mehteran ekibinin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları sahne aldı. Solistler Elif Kayacan ve Erdi Çavdar ile Koro Müdürü Ahmet Kerim Matur'un da yer aldığı sanatçı ekibi, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle Emetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kutlama programına Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle birlik, beraberlik ve büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Emet'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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