Emir Sultan Türbesi'nin Yenilenen Sanduka Örtüsü Mevlid Kandili'nde Serildi

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Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü Mevlid Kandili'nde yerine serildi

BURSA - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed S.A.V'in torunlarından Emir Sultan Hazretleri Türbesi'nin sanduka örtüsü, 10 aylık yapım sürecinin ardından Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Başta Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan örtü, ikindi namazının ardından gerçekleştirilen törenle yerine serildi. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın Emir Sultan'ın ruhuna ithafen 600 Hatm-i Şerifin duasının ardından, sanduka örtüsü açıldı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Puşide örtülerinde geleneksel işleme yöntemlerine sadık kalınması gerektiğini belirten Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bölüm Şefi Güleser Sencar, "Emir Sultan Türbesi puşidesi için yaklaşık 10 aylık sürede çalıştık. Örtüler 200 yıl önce hangi teknikler kullanılıyor, hangi alt yapı oluşturularak işleniyorsa aynı şekilde çalışıyoruz. Altına bitkisel çirişli kağıtları hazırlıyoruz, kalıplarımızı çıkarıyoruz ve aslına uygun çalışıyoruz. Türbelerimiz kapıları açık, yerleri taş veya toprak olduğu için nem ve rutubete çok müsait. Ömrünün uzun olması için atalarımızın geleneklerinizi takip ediyoruz. Hayvansal yapıştırıcıları, en iyi kağıtları kullanılıyoruz, elde kesip elde işliyoruz. Bu örtüleri herhangi nakış örtü olarak düşünmeyelim, aslına uygun çalışıldığı için gelecek kuşaklara eser bırakıyoruz. Maraş işi tekniği ile yapılıyor. Aslına uygun bakıldığında bunlar altın ve gümüş ile işleniyor. Gördüğünüz malzeme sadece üstten gözükür. Arkasını çevirdiğinizde altında dikiş ipi vardır. Üstüne baktığınızda altın, gümüş ve sim sırmalarla işlenir. Bu örtü yaklaşık 13 buçuk metrekare. Desenlerin kendi orijinaline göre çalışılması gerekiyor. ve geleneksel işleme yöntemlerine sadık kalınmalı. Türbelerin yazısı dahil Hüseyin Kutlu tarafından yazılıyor. Bu örtüde 8 kişi çalıştı. Fakat Mevlid Kandili'ne yetiştirebilmek için başka arkadaşlarımız da destek verdi. Toplamda 15-16 kişi üzerinde çalıştı" şeklinde konuştu.