Ressam Emirhan Bıçakcı'nın "Atatürk Portreleri" sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri, Selanik'te doğduğu evi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Anıtkabir'i de içinde barındıran Bıçakcı'nın sergisi, ziyaretçileriyle buluştu.

Bıçakcı'nın yağlı boya, karakalem ve karışık teknikle ürettiği eserler, Atatürk'ün gençliğe olan inancını sanatın gücüyle yansıtırken, milli mücadelenin ruhunu da hatırlatıyor.

"İş Bankasının galerisinde açmanın gururunu yaşıyorum"

Çocukluğundan beri resim yaptığını, bunun kendisine bir "kaçış" gibi geldiğini belirten Bıçakcı, "Uçsuz bucaksız çizgilerle ifade ediyordum bunu. Hikayem bu şekilde başladı ve sonra resme ilgim daha çok arttı." dedi.

Bıçakcı, üniversiteyi Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde okumasının Atatürk sevgisinde etkisi olduğunu kaydederek, "Çünkü Samsun'un her sokağında onu gördüm, duydum, hissettim. Bu seride Samsun'da okumamın avantajı çok büyük oldu. Hocamın atölyesindeki bir Atatürk fotoğrafıyla başladı hikayem. Ama burada Atatürk'ün fotoğrafından öteydi benim gözlemimde. Bir duraksama vardı, bir sessizlik, bir düşünme vardı fotoğrafta ve ben o düşünmeyi aramaya çalıştım. O düşünmeyi mümkün olduğunca kendimde buldum." ifadelerini kullandı.

Sergisini Atatürk'ün kurduğu Türkiye İş Bankasının galerisinde açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Emirhan Bıçakcı, "Diğer sergilerden farkı şu, burada ayrıca üç tane mimari iş yaptım. Normalde Atatürk koleksiyonumda hiçbir mimari işe yer vermemiştim. Bu mimari, Selanik'te, Atatürk'ün doğduğu evde başladı. Şu an bulunduğumuz İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin de içeriğinde olan ve Anıtkabir'de son bulan bir mimari eserler var." diye konuştu.

11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergideki üç mimari esere ilişkin değerlendirmede bulunan Bıçakcı, şunları kaydetti:

"Selanik'te başlıyor bu beyaz güvercin. Diğer güvercinlerle aynı noktada uçsa da o en parlak olanı. En saf, özgür fikre ait olan yani. Oradan süzülerek Anıtkabir'de göğe yükseliyor. Anıtkabir'de de beyaz bir güvercin var. Göğe yükseliyor ama kendi bedeni göğe yükseliyor. Fikir ve düşünce İş Bankasının ruhundan tekrar bir özgür fikir ruhu yansıtıyor. Onu ifade ediyor."

Sanatçı Emirhan Bıçakcı, sanatseverlerin sergideki her portrede kendilerinden bir iz bulabileceğini vurguladı.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin beşinci katında yer alan sergi, 11 Ağustos'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ayrıca, Bıçakcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergiyi ziyaret eden sanatseverlere eserlerini anlatacak.