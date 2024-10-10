Emma Shapplin Antalya'da Konser Verdi

Kültür Sanat

Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da sahne aldı.

Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda "Venere Grand Classic Tour" kapsamında Musicarium ve Y Kültür Sanat işbirliğiyle sevenleriyle buluşan Shapplin'e Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti.

Kendine özgü vokal tekniği ile klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Shapplin, sahnede "Spente le Stelle", "La Notte Etterna" ve "Silenzio" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Dinleyiciler, Shapplin'i konser sonunda ayakta alkışladı.

Shapplin, sahneden hayranlarına Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ve en kısa zamanda tekrar gelmek istediğini söyledi.