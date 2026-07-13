Malatya\'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı

Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran düzenlenen törenle hizmete açılırken, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından temin edilen 13 hizmet aracı da İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Yeşilyurt Cevatpaşa Mahallesi'nde (MAŞTİ yanı) düzenlenen açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mülki idare amirleri, il protokolü, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından temin edilen 13 hizmet aracı törenle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ardından Emniyet Kafe-Restoran'ın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrası tesisi gezen Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, sosyal tesisin hizmet alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Programda konuşan Vali Yavuz, Emniyet Kafe-Restoran'ın emniyet teşkilatı ile şehit ve gazi ailelerinin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tesisin aynı zamanda vatandaşların da faydalanabileceği bir sosyal yaşam alanı olacağını ifade etti.

Emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirten Vali Yavuz, bu tür sosyal alanların personelin moral ve motivasyonunu artırmasının yanı sıra kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki bağı da güçlendireceğini söyledi.

Hizmete alınan 13 yeni aracın da güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sunacağını kaydeden Vali Yavuz, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği, bağışçılar ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Program, hizmete alınan araçların incelenmesi, katılımcılarla gerçekleştirilen sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA