Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı

Malatya\'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı
13.07.2026 16:49  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran düzenlenen törenle hizmete açılırken, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından temin edilen 13 hizmet aracı da İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran düzenlenen törenle hizmete açılırken, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından temin edilen 13 hizmet aracı da İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Yeşilyurt Cevatpaşa Mahallesi'nde (MAŞTİ yanı) düzenlenen açılış programına Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mülki idare amirleri, il protokolü, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından temin edilen 13 hizmet aracı törenle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ardından Emniyet Kafe-Restoran'ın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrası tesisi gezen Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, sosyal tesisin hizmet alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Programda konuşan Vali Yavuz, Emniyet Kafe-Restoran'ın emniyet teşkilatı ile şehit ve gazi ailelerinin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tesisin aynı zamanda vatandaşların da faydalanabileceği bir sosyal yaşam alanı olacağını ifade etti.

Emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirten Vali Yavuz, bu tür sosyal alanların personelin moral ve motivasyonunu artırmasının yanı sıra kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki bağı da güçlendireceğini söyledi.

Hizmete alınan 13 yeni aracın da güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sunacağını kaydeden Vali Yavuz, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği, bağışçılar ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Program, hizmete alınan araçların incelenmesi, katılımcılarla gerçekleştirilen sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güvenlik, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Emniyet Kafe-Restoran ve 13 Araç Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.