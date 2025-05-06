Empyrium Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Empyrium Türkiye'de Konser Verecek

Empyrium Türkiye\'de Konser Verecek

Alman doom ve neofolk grubu Empyrium, 5-6 Eylül'de Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

06.05.2025 14:30
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İSTANBUL, ALMAN atmosferik doom, neofolk ve dark metal sahnesinin kült ismi Empyrium, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Türkiye'de sahne alacak. Empyrium, 5 Eylül gecesi Ankara Jolly Joker'de, 6 Eylül'de de İstanbul Holly Stone Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Konserlerin açılışını, Avusturya'nın deneysel black metal efsanesi 'Dornenreich' ve Avusturalya'nın yükselen dungeon synth folk projesi 'Tir' yapacak.

1994'ten bu yana gotik ve folk etkili epik yapıtlarıyla türler arası geçişlere imza atan Empyrium, "Where at Night the Wood Grouse Plays", "Songs of Moors and Misty Fields" ve "The Turn of the Tides" gibi albümleriyle kült statüsüne ulaştı.

Kaynak: DHA

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